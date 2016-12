Par Julie Buk Lament, mardi 25 février 2014 :: Critiques :: #1392 :: rss

l'avis

de

Julie

Ce film est assez déroutant, il a l'énergie d'un Casino, Amy Addams n'ayant rien à envier à Sharon Stone. La mise en scène a l'efficacité d'un Ocean Eleven. Les acteurs jouent à la perfection (évidemment mention spéciale à Christian Bale), dirigés par un réalisateur qui n'a plus rien à prouver (Silver Linings playbook l'année dernière, The Fighter un peu avant) et qui sait fidéliser sa jolie troupe (Christian Bale, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper).