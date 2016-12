Par Jérôme, lundi 25 mars 2013 :: Humeur :: #1389 :: rss

Je crois que ce n'est pas la première fois qu'un article à un tel titre mais je n'ai pas réussi à en trouver un mieux... Depuis de trop nombreux mois ce blog est à l'abandon et avec Julie on se dit très souvent que c'est dommage d'avoir tenu tant de temps et d'abandonner maintenant. Il faut lui trouver un énième souffle afin que cinefeed continue à vivre et surtout parce que cela nous permet d'écrire sur ce qui est tellement important pour nous : LE CINEMA !En attendant nos sommes (un peu) sur twitter : Jérôme et Julie , n'hésitez pas à nous contacter cela fait toujours plaisir...En vrac :: très décevant même si les intention de Rochant étaient louables.: expérimental, déroutant, intéressant.: drôle, amer et tellement vrai.: maîtrisé, un bon film mais pas un grand film: tout naze: génial, à ne pas rater !